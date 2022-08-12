В соцсетях запустили фейк о свердловчанах, растерзанных медведем. Скрины

13 августа 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

В соцсетях появилась новость о том, что в Сосьве медведь растерзал двух охотников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сразу несколько СМИ написали о трагедии в Сосьве, где якобы медведь растерзал двух охотников. К сообщениям были прикреплены три фотографии. Пользователи идентифицировали их и отметили, что они сделаны давно и при других обстоятельствах. «Охота в Сосьве обернулась трагедией. Медведь растерзал двух человек. Как сообщают наши подписчики, хищника пристрелили, но было уже поздно», — сообщил в telegram-канале «Четвертый канал». К посту были прикреплены несколько фотографий — застреленного медведя и двух погибших. Вскоре новость опубликовали в паблике «Инцидент Екатеринбург», но через полчаса удалили. «Извините, оказалось что это старые фотографии. Старая новость, не относится к Сосьве. Ошиблись, удалили», — сообщили в telegram-канале. В комментариях к посту пользователи подтверждают, что фотографии относятся к другим случаям. «Я эти картинки и эту новость видел дней десять тому назад, тут выдают ее за свежак», — написал один из подписчиков. «Третье фото — это вообще случай 2016 года. Грибник в лесу», — добавляет Ирина Фролова. Позднее пост удалили и из telegram-канала «Четвертого канала». Скрин telegram-канала «Четвертый канал» Скрин telegram-канала «Инцидент Екатеринбург»

Сразу несколько СМИ написали о трагедии в Сосьве, где якобы медведь растерзал двух охотников. К сообщениям были прикреплены три фотографии. Пользователи идентифицировали их и отметили, что они сделаны давно и при других обстоятельствах. «Охота в Сосьве обернулась трагедией. Медведь растерзал двух человек. Как сообщают наши подписчики, хищника пристрелили, но было уже поздно», — сообщил в telegram-канале «Четвертый канал». К посту были прикреплены несколько фотографий — застреленного медведя и двух погибших. Вскоре новость опубликовали в паблике «Инцидент Екатеринбург», но через полчаса удалили. «Извините, оказалось что это старые фотографии. Старая новость, не относится к Сосьве. Ошиблись, удалили», — сообщили в telegram-канале. В комментариях к посту пользователи подтверждают, что фотографии относятся к другим случаям. «Я эти картинки и эту новость видел дней десять тому назад, тут выдают ее за свежак», — написал один из подписчиков. «Третье фото — это вообще случай 2016 года. Грибник в лесу», — добавляет Ирина Фролова. Позднее пост удалили и из telegram-канала «Четвертого канала».