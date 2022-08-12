12 августа 2022

Рыжий пес предлагает покататься по челябинской реке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Собака сопроводит туристов на каяке Фото:

В Челябинске владелица собаки по кличке Рыжий приглашает желающих прокатиться по реке Миасс на каяке. Об этом он сообщает в соцсетях. Пес будет сопровождать путешествие на носу плавсредства.

«Рыжий приглашает всех и каждого посмотреть на наш город с воды! В эти выходные катаемся от цирка до ТРК Родник», — пишет на странице сообщества «Урал Каяк и Нескучный Русский» во «ВКонтакте» Кристина Сухина.

На своей странице в соцсети девушка приглашает устроить сплав в центре города. В культурной программе предусмотрены поиск бобров и уток, а также осмотр достопримечательностей города с непривычного ракурса.

Рыжий приглашает посмотреть на Челябинск с воды
На город открываются чудесные виды
Большинство челябинцев не видели город с такого ракурса

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В Челябинске владелица собаки по кличке Рыжий приглашает желающих прокатиться по реке Миасс на каяке. Об этом он сообщает в соцсетях. Пес будет сопровождать путешествие на носу плавсредства. «Рыжий приглашает всех и каждого посмотреть на наш город с воды! В эти выходные катаемся от цирка до ТРК Родник», — пишет на странице сообщества «Урал Каяк и Нескучный Русский» во «ВКонтакте» Кристина Сухина. На своей странице в соцсети девушка приглашает устроить сплав в центре города. В культурной программе предусмотрены поиск бобров и уток, а также осмотр достопримечательностей города с непривычного ракурса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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