Собака сопроводит туристов на каяке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске владелица собаки по кличке Рыжий приглашает желающих прокатиться по реке Миасс на каяке. Об этом он сообщает в соцсетях. Пес будет сопровождать путешествие на носу плавсредства.

«Рыжий приглашает всех и каждого посмотреть на наш город с воды! В эти выходные катаемся от цирка до ТРК Родник», — пишет на странице сообщества «Урал Каяк и Нескучный Русский» во «ВКонтакте» Кристина Сухина.

На своей странице в соцсети девушка приглашает устроить сплав в центре города. В культурной программе предусмотрены поиск бобров и уток, а также осмотр достопримечательностей города с непривычного ракурса.

Рыжий приглашает посмотреть на Челябинск с воды Сообщество «Урал Каяк и Нескучный Русский» во «ВКонтакте»

На город открываются чудесные виды Сообщество «Урал Каяк и Нескучный Русский» во «ВКонтакте»