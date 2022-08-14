Бастрыкин взял на контроль дело о смертельном ДТП в Тагиле

Бастрыкин поручил внимательно расследовать дело о смертельном ДТП Фото: Официальный сайт Президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно расследовать аварию, в которой 16-летний подросток за рулем Hyundai Accent влетел в автомобиль скорой помощи в Нижнем Тагиле, погубив пятерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель СК России поручил тщательным образом установить причины и условия, которые привели к ДТП с участием 16-летнего подростка в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Делом займется исполняющий обязанности СУ Следственного комитета по Свердловской области Анатолий Надибов.

Ранее силовики сообщали, что возбудили уголовное дело после ночной аварии. СК разберется в деталях инцидента и примет меры по недопущению повторения таких происшествий, сообщало URA.RU.

Машина с подростком влетела в автомобиль скорой помощи в ночь на 15 августа. Медики выезжали на вызов и не успели далеко уехать от подстанции скорой помощи, как произошло столкновение. Машины загорелись, а пострадавших развезли по городским больницам. Фельдшера спасти не удалось, а второго медика еще пытаются спасти.