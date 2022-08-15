Полицейский из Екатеринбурга обвиняется в распространение материалов для взрослых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудника полиции из Екатеринбурга обвиняют в распространение материала эротического содержания в соцсетях. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«28-летний сержант Николай работает водителем в „Центре хозобеспечения МВД Свердловской области“. Туда он пришел в 2019 году после службы в ВДВ. Парень активно ведет соцсети, выкладывает посты про службу и военное прошлое. По версии следователей, он также увлекается видео для взрослых. Недавно полицейского заподозрили в том, что он залил видео в порно-паблик в ВК (соцсеть — прим. ред.)», — сообщает telegram-канал.

Полицейскому грозит уголовное дело по статье о распространении порнографических материалов с использованием интернета. Статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 15 лет.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг корреспонденту URA.RU информацию об этом, полицейский пообещал проверить соответствует ли она действительности. «Впрочем, если сведения в дальнейшем подтвердятся, со стороны руководства главка последуют адекватные меры реагирования с направлением собранных материалов нашим коллегам в региональный СКР для принятия процессуального решения со всеми вытекающими отсюда последствиями», — рассказал Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге будут судить экс-силовика, который брал взятки от мигрантов. По версии следствия он, будучи участковым, брал деньги за незаконное открытие автомастерской.

Фото: telegram-канал «Осторожно, новости»