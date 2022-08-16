В городе появилась возможность купить футболки с фразой «Урал молодость дал» Фото: «Домна»

В Екатеринбурге на Вайнера,16 (там базируется креативный кластер «Домна») можно купить футболки с фразой «Урал молодость дал». Идея поступила от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Классную идею для принта на футболке озвучил вчера губернатор Евгений Куйвашев. Мы в „Домне“ всегда готовы подхватить креативные идеи от каждого. Присылайте свои версии для футболок с местным колоритом», — говорится в официальном посте в группе креативного кластера в telegram-канале.

Евгений Куйвашев в своем официальном telegram-канале написал, что увидел на улице парня в футболке с надписью «Урал молодость украл». Глава региона предложил сделать надпись на футболке «Урал молодость дал».

Ранее агентство писало, что «Домне», которая этим летом стала штаб-квартирой фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA, в режиме реального времени был создан арт-объект. Команды SPEKTR и Hot Singles in Your Area нанесли на стену граффити, в котором, по замыслу авторов, переплетаются символы современности. В создании арт-объекта приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор СОФПП Валерий Пиличев.

Мерч в Екатеринбурге Фото: «Домна»