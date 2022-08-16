Челябинский рецидивист пытался заживо сжечь родителей и брата

В обстоятельствах разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Коркинского района задержан за попытку заживо сжечь родителей и брата из-за семейного конфликта. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области факт подтвердили.

«Вечером 13 августа в одном из частных домов города Коркино у обвиняемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел бытовой конфликт с родителями и братом. Затем обвиняемый ушел из дома, а утром 14 августа вернулся, подпер входную дверь, облил стену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег дом, после чего скрылся с места преступления. Потерпевшие проснулись, смогли выбраться из дома и потушить пожар», — рассказали в пресс-службе.

По данным URA.RU, в ходе ссоры 39-летний родственник сразу сказал родителям и 36-летнему брату, что убьет их. Ранее он был судим за кражи, угрозу убийством, поджог, изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и другие преступления. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «а,е» ч.2 ст. 105 УК РФ («Покушение убийство двух и более лиц»). Мужчина задержан и будет заключен под стражу. Его родственники проблем с законом не имели, характеризуются положительно.