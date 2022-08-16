На Украине погиб пермяк, командовавший ротой ВДВ

В ходе спецоперации на Украине погиб пермяк, закончивший суворовское училище и командовавший десантной ротой. Об этом сообщается в официальной группе Пермского кадетского корпуса имени Суворова в соцсети «ВКонтакте».
«Гвардии старший лейтенант Гачегов Владислав Игоревич, выпускник Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса А. В. Суворова 2014 года погиб при выполнении боевой задачи в ходе СВО на Украине. Командовал десантной ротой», — сообщается в группе. Также пермяк был награжден орденом Мужества.
Кроме суворовского училища Гачегов закончил Рязанское воздушно-десантное училище. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Это решение глава государства назвал вынужденным. Приоритетными целями для войск РФ являются объекты военной инфраструктуры ВСУ. При этом российские военные избегают жертв среди мирного населения.
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