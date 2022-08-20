Жителей не пускают на станцию «Площадь 1905 года» (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Екатеринбурга пожаловались, что не могут уехать домой на метро после Дня города. Всему виной полицейские, которые перегородили вход на станцию «Площадь 1905 года» и никого не впускают внутрь, сообщает очевидица.

«Полицейские на входе бормочут что-то невнятное: не пускаем, чтобы толкучки не было. Оставили только один вход, но туда никого не впускают, изнутри не выпускают», — приводит слова очевидицы издание Е1.RU. Метрополитен, как и другой общественный транспорт, должен работать до часа ночи. Жители, которые пытаются уехать на машинах жалуются на сильные пробки и подорожавшее такси.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 20 августа отметили 299-летие со дня основания города. Перед жителями выступали — екатеринбургская певица Клава Кока, исполнитель Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также барды Александр Новиков и Олег Митяев.

Помимо традиционных концертов знаменитостей, горожане смогли насладиться театральным фестивалем, выставкой ретро-автомобилей, танцевальными баттлами и турнирами по скалолазанью и баскетболу. Завершилось празднование светомузыкальным представлением на Макаровском мосту и салютом над акваторией городского пруда. Что происходило на Дне города, можно посмотреть в онлайн-трансляции URA.RU.

Фото: Е1.RU

Фото: Е1.RU

Фото: Е1.RU