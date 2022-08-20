Также певец признался, что горд быть русским Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Хедлайнер Дня города в Екатеринбурге Александр Маршал во время своего выступления признался, что горд родиться русским и призвал жителей поддержать военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Я горд и счастлив, что я русский, что я родился на этой земле. Здесь похоронены мои предки: дед, который прошел всю войну, отец — лечтик первого класса, он сделал больше пяти тысяч вылетов. <…> Я счастлив и горд, что я родился в этой стране. Я скажу вам одно: ни одна сволочь не сможет поставить нас на колени! Правильно говорю? А сейчас я бы хотел, чтобы вы подняли руки и поаплодировали нашим ребятам, которые выполняют свой священный долг», — передает слова Маршала журналист.

URA.RU следит за тем, как жители Екатеринбурга отмечают День города. О том, чем живет город в свой День рождения, читайте в нашей онлайн-трансляции. Ранее Александр Маршал посетил 345-й военный госпиталь, где пообщался с ранеными свердловскими военными.

О специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Заявленная цель кампании — освобождение ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.