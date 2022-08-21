Махонин осмотрел вооружение нацгвардии на дне флага России

22 августа 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Также Махонин поздравил курсантов с праздником и отметил их важность для безопасности страны Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Губернатор Пермского края поздравил курсантов института нацгвардии с днем российского флага. Также глава региона осмотрел технику и вооружение, которое используется в обучении офицеров, передает сайт краевого правительства. «По завершению торжественной церемонии Дмитрий Махонин осмотрел стенды, технику и вооружение, используемых для обучения офицеров войск национальной гвардии. Кроме того, губернатор посетил физкультурно-оздоровительный комплекс и часовню военного института», — сообщает сайт кабмина. В поздравлении Махонин отметил, что сотрудники Росгвардии вносят большой вклад в обеспечение безопасности как края, так и страны. Пермский регион губернатор назвал опорным краем России и сказал, что его жители сейчас делают страну более сильной и процветающей. На мероприятии также присутствовали и поздравили военных председатель краевого заксобрания края Валерий Сухих, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и экс-командир пермского СОБРа, Герой России Сергей Яшкин.

Губернатор Пермского края поздравил курсантов института нацгвардии с днем российского флага. Также глава региона осмотрел технику и вооружение, которое используется в обучении офицеров, передает сайт краевого правительства. «По завершению торжественной церемонии Дмитрий Махонин осмотрел стенды, технику и вооружение, используемых для обучения офицеров войск национальной гвардии. Кроме того, губернатор посетил физкультурно-оздоровительный комплекс и часовню военного института», — сообщает сайт кабмина. В поздравлении Махонин отметил, что сотрудники Росгвардии вносят большой вклад в обеспечение безопасности как края, так и страны. Пермский регион губернатор назвал опорным краем России и сказал, что его жители сейчас делают страну более сильной и процветающей. На мероприятии также присутствовали и поздравили военных председатель краевого заксобрания края Валерий Сухих, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и экс-командир пермского СОБРа, Герой России Сергей Яшкин.