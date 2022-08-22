Юный челябинец остался без приза за победу на Парижском марафоне

Ведущие соревнований допустили ошибку, из-за чего ребенок не смог получить награду Фото: Илья Московец © URA.RU

Родители 11-летнего бегуна из села Фершампенуаз Челябинской области пожаловались, что их ребенок остался без денежного приза за победу в полумарафоне, который прошел в минувшую субботу в селе Париж. Организаторы заявили, что мальчик должен был получить приз, когда выходил на сцену, а не позже.

«Наш сын прибежал в общем командном зачете четвертым (первым среди мальчиков). Получил сертификат на 3 тысячи рублей, который оказался действительным лишь пару часов. Обратились 22 августа, чтобы узнать, где ребенок может получить свой приз, а оказалось, что получить его можно было только там, на месте», — написала мать бегуна в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Со слова матери, ведущие спортивного праздника перепутали победителей соревнований, озвучив со сцены, что первое место занял их сын. Когда он поднялся для награждения, мальчику вручили сертификат за четвертое место. Он был обескуражен, расстроился и ушел со сцены, после чего семья поспешила уехать домой.

Слова матери подтверждает скриншот со страницы соревнований в соцсети «ВКонтакте», где ребенок действительно числится победителем. Никто из организаторов не предупредил родителей, что приз нужно было получить в день состязаний. По регламенту соревнований, организаторы вправе не обеспечивать призами участников, которые не вышли на официальное награждение.

Ситуация получила общественный резонанс после публикации в социальных сетях. В понедельник вечером мать бегуна сообщила, что ей позвонили и пригласили для вручения денежного приза.