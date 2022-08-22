Челябинским многодетным семьям продлили срок на субсидию

В областном бюджете заложили порядка 2,8 млрд рублей на жилищную субсидию для многодетных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера многодетные семьи могут претендовать на получение жилищной субсидии, где есть дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минсоцотношений региона.

«У многодетных семей сохраняется право на получение ряда выплат. В этот перечень включена и жилищная субсидия, где проживают дети старше 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет», — отметили в пресс-службе.

Министр соцотношений области Ирина Буторина заявила, что субсидия на оплату коммунальных услуг стала востребованной мерой соцподдержки, которая сокращает семьям затраты на оплату услуг ЖКХ. Подать заявление на жилищную субсидии можно через единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

В области данную субсидии в 2022 году получают 137 тыс. 502 семьи. В областном бюджете на эти цели заложено порядка 2,8 млрд рублей. При этом средний размер субсидии составляет более 2 тысяч рублей.