В поселке Остроленский Челябинской области выставлен на продажу ЗИЛ-130 1971 года выпуска. За раритетный самосвал продавец просит 300 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.
«Продам ЗИЛ-130 в Нагайбакском районе за 300 тысяч рублей. Пробег три тысячи километров, двигатель мощностью 150 лошадиных сил, разрешенная масса 10,3 тонны», — следует из объявления на сайте «Авито».
Несмотря на почтенный возраст, 54 года, машина находится в рабочем состоянии. ЗИЛ-130 — это советский среднетоннажный грузовой автомобиль и один из самых массовых автомобилей в истории советского автопрома. За почти полвека производства было выпущено свыше 3,5 млн экземпляров.
Ранее в Златоусте выставили на продажу знаменитый ЗАЗ 965 — автомобиль «Запорожец», прозванный в народе «горбатым» из-за нестандартной формы кузова. За машину из советских анекдотах просят 45 тысяч рублей.
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