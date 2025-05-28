28 мая 2025

Самый старый грузовик ЗИЛ продают в Челябинской области за 300 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самосвал 1971 года выпуска на ходу
Самосвал 1971 года выпуска на ходу Фото:

В поселке Остроленский Челябинской области выставлен на продажу ЗИЛ-130 1971 года выпуска. За раритетный самосвал продавец просит 300 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.

«Продам ЗИЛ-130 в Нагайбакском районе за 300 тысяч рублей. Пробег три тысячи километров, двигатель мощностью 150 лошадиных сил, разрешенная масса 10,3 тонны», — следует из объявления на сайте «Авито». 

Несмотря на почтенный возраст, 54 года, машина находится в рабочем состоянии. ЗИЛ-130 — это советский среднетоннажный грузовой автомобиль и один из самых массовых автомобилей в истории советского автопрома. За почти полвека производства было выпущено свыше 3,5 млн экземпляров.

Ранее в Златоусте выставили на продажу знаменитый ЗАЗ 965 — автомобиль «Запорожец», прозванный в народе «горбатым» из-за нестандартной формы кузова. За машину из советских анекдотах просят 45 тысяч рублей.

Легендарный ЗИЛ, который десятилетиями был «рабочей лошадкой» на стройках страны
Легендарный ЗИЛ, который десятилетиями был «рабочей лошадкой» на стройках страны
Фото:

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В поселке Остроленский Челябинской области выставлен на продажу ЗИЛ-130 1971 года выпуска. За раритетный самосвал продавец просит 300 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «Продам ЗИЛ-130 в Нагайбакском районе за 300 тысяч рублей. Пробег три тысячи километров, двигатель мощностью 150 лошадиных сил, разрешенная масса 10,3 тонны», — следует из объявления на сайте «Авито».  Несмотря на почтенный возраст, 54 года, машина находится в рабочем состоянии. ЗИЛ-130 — это советский среднетоннажный грузовой автомобиль и один из самых массовых автомобилей в истории советского автопрома. За почти полвека производства было выпущено свыше 3,5 млн экземпляров. Ранее в Златоусте выставили на продажу знаменитый ЗАЗ 965 — автомобиль «Запорожец», прозванный в народе «горбатым» из-за нестандартной формы кузова. За машину из советских анекдотах просят 45 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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