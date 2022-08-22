Свердловчанина, устраивавшего скандалы, 13 раз привлекали к ответственности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Нижней Туры (Свердловская область), по заявлениям соседей, около пяти лет держит в страхе подъезд и якобы оскорбляет и насилует собственную мать, обещая «накормить бананчиком». Об этом URA.RU сообщила жительница Нижней Туры Оксана (имя изменено).

«Его мать орет как резаная, он ее там бьет. По их крикам мы понимаем, что он ее насилует. Он орет ей: „Иди мойся, свинья вонючая, я с такой тобой ***** [вступать в половой контакт] не буду“. Пока она там моется, он ходит и орет: „Сейчас-сейчас, тварь, я накормлю тебя бананчиком, сейчас ты наешься“», — рассказала Оксана.

По словам Оксаны, мужчина включает громкую музыку, стучит по стенам и плюет на домофон. Во время ссор с другими жильцами он грозится расправой от авторитетов, в числе которых некий Витя Гальцев.

В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области отметили, что данных об изнасиловании матери к ним не поступало. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию о нарушении спокойствия в доме.

«Сотрудники полиции из территориального ОВД в общей сложности 13 раз привлекали к административной ответственности данного гражданина за его неадекватное поведение. Однако соответствующих выводов он упорно не делает, каждый раз утверждая силовикам, что он якобы является больным человеком, из-за чего и происходят проблемы с поведением. Когда его направляют на обследование, он отказывается под предлогом того, что эти услуги платные, а он нигде не работает. Ситуация находится на контроле у руководства полиции Нижней Туры. Прорабатывается вопрос с руководством медучреждений о проведении консультаций у врачей, в том числе у психиатра», — сообщил полковник Горелых.

Ранее полиция задерживала екатеринбуржца, разбивавшего машины саперной лопатой. Сам он заявил, что делал это по принуждению.