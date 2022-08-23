Бои Шлеменко и Илич пройдет 26 августа в КРК «Уралец»Фото: пресс-служба академии единоборств РМК
Бойцы ММА Александр Шлеменко и Александр Илич провели открытую тренировку на крыше екатеринбургского БЦ «Высоцкий». Об этом сообщает пресс-служба академии единоборств РМК.
«Бойцы поднялись на высоту 200 метров, где отработали „бой с тенью“ и встретились лицом к лицу», — сообщили представители академии. В Екатеринбург Шлеменко и Илич прилетели ради боя в рамках турнира RCC 12, который пройдет в КРК «Уралец».
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 26 августа состоится турнир RCC 12, который возглавят бои Александра Шлеменко и Ивана Штыркова. Трансляцию боя проведет телеканал «Рен ТВ». По прогнозам, шоу посмотрят от восьми до десяти миллионов человек.
Фото: пресс-служба академии единоборств РМК
Фото: пресс-служба академии единоборств РМК
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Бойцы ММА Александр Шлеменко и Александр Илич провели открытую тренировку на крыше екатеринбургского БЦ «Высоцкий». Об этом сообщает пресс-служба академии единоборств РМК. «Бойцы поднялись на высоту 200 метров, где отработали „бой с тенью“ и встретились лицом к лицу», — сообщили представители академии. В Екатеринбург Шлеменко и Илич прилетели ради боя в рамках турнира RCC 12, который пройдет в КРК «Уралец». Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 26 августа состоится турнир RCC 12, который возглавят бои Александра Шлеменко и Ивана Штыркова. Трансляцию боя проведет телеканал «Рен ТВ». По прогнозам, шоу посмотрят от восьми до десяти миллионов человек.