Бои Шлеменко и Илич пройдет 26 августа в КРК «Уралец» Фото: пресс-служба академии единоборств РМК

Бойцы ММА Александр Шлеменко и Александр Илич провели открытую тренировку на крыше екатеринбургского БЦ «Высоцкий». Об этом сообщает пресс-служба академии единоборств РМК.

«Бойцы поднялись на высоту 200 метров, где отработали „бой с тенью“ и встретились лицом к лицу», — сообщили представители академии. В Екатеринбург Шлеменко и Илич прилетели ради боя в рамках турнира RCC 12, который пройдет в КРК «Уралец».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 26 августа состоится турнир RCC 12, который возглавят бои Александра Шлеменко и Ивана Штыркова. Трансляцию боя проведет телеканал «Рен ТВ». По прогнозам, шоу посмотрят от восьми до десяти миллионов человек.

Фото: пресс-служба академии единоборств РМК