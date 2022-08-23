В Перми отменили концерт Элджея

Новая дата выступления Элджея в Перми пока неизвестна Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Концерт популярного российского хип-хоп исполнителя Элджея в Перми отменен. Певец должен был выступить с презентацией нового альбома 8 сентября, но в связи с болезнью не успел закончить работу над новыми песнями. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, мы вынуждены отменить тур SAYONARA БОЛЬ. Ковид не дал мне закончить альбом вовремя и встретиться с вами в запланированные даты. Ждите новые анонсы и берегите себя», — объясняется в посте. Организаторы предлагают всем желающим вернуть деньги за билеты.

Хип-хоп исполнитель Элджей стал популярным в 2017 году, когда выпустил сингл «Розовое вино» совместно с московским рэп-исполнителем Feduk. В 2022 году у певца планировался всероссийский тур по 18 городам России под названием «Not guilty», на котором он собирался представить свой новый альбом.

В 2021 году Элджей выиграл суд у компании из Башкирии, отменившей его концерты в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Певец отсудил 702,5 тысячи рублей.