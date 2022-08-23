23 августа 2022

В Перми отменили концерт Элджея

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Элджея в РК «Вавилон». Сургут, элджей, allj, узенюк алексей
Новая дата выступления Элджея в Перми пока неизвестна Фото:

Концерт популярного российского хип-хоп исполнителя Элджея в Перми отменен. Певец должен был выступить с презентацией нового альбома 8 сентября, но в связи с болезнью не успел закончить работу над новыми песнями. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, мы вынуждены отменить тур SAYONARA БОЛЬ. Ковид не дал мне закончить альбом вовремя и встретиться с вами в запланированные даты. Ждите новые анонсы и берегите себя», — объясняется в посте. Организаторы предлагают всем желающим вернуть деньги за билеты.

Хип-хоп исполнитель Элджей стал популярным в 2017 году, когда выпустил сингл «Розовое вино» совместно с московским рэп-исполнителем Feduk. В 2022 году у певца планировался всероссийский тур по 18 городам России под названием «Not guilty», на котором он собирался представить свой новый альбом.

В 2021 году Элджей выиграл суд у компании из Башкирии, отменившей его концерты в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Певец отсудил 702,5 тысячи рублей.

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Концерт популярного российского хип-хоп исполнителя Элджея в Перми отменен. Певец должен был выступить с презентацией нового альбома 8 сентября, но в связи с болезнью не успел закончить работу над новыми песнями. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте». «К сожалению, мы вынуждены отменить тур SAYONARA БОЛЬ. Ковид не дал мне закончить альбом вовремя и встретиться с вами в запланированные даты. Ждите новые анонсы и берегите себя», — объясняется в посте. Организаторы предлагают всем желающим вернуть деньги за билеты. Хип-хоп исполнитель Элджей стал популярным в 2017 году, когда выпустил сингл «Розовое вино» совместно с московским рэп-исполнителем Feduk. В 2022 году у певца планировался всероссийский тур по 18 городам России под названием «Not guilty», на котором он собирался представить свой новый альбом. В 2021 году Элджей выиграл суд у компании из Башкирии, отменившей его концерты в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Певец отсудил 702,5 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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