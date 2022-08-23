Появилось видео переговоров Ройзмана с силовиками

К Евгению Ройзману пришли утром 24 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказывался подписывать постановление суда на обыск в его квартире. Также из видео, которым поделились силовики, следует, что Ройзману дали несколько минут, чтобы почистить зубы и умыться (но в присутствии оперативников).

«Ну огласили вы [постановление]. И что? Для того чтобы подписать, надо сначала прочитать», — попытался объяснить Ройзман, передает telegram-канал Mash. «Мы в любом случае будем проводить следственные действия, просто сделаем как-то это… Меньше вам будем создавать дискомфорт, а вы — нам. Если вам надо привести себя [в порядок], поскольку шесть утра, давайте дадим вам две минуты», — ответил ему силовик.

Об обысках у Ройзмана стало известно утром 24 августа. Известно, что силовики также пришли в его музей Невьянской иконы и фонд (URA.RU ведет онлайн-трансляцию).

По словам Ройзмана, ему вменяют ч. 1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…»). Максимальное наказание по этой статье — три года колонии. Предполагается, что Ройзмана могут этапировать в Москву.