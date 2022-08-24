Ипотечная скидка с учетом роста цен на жилье составила 24% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выгода по ипотеке, взятой в 2020 году на жилье в Челябинске, в сравнении с текущими ценами на недвижимость составила 822 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами «Циан» и hh.ru.

«Выгода по ипотеке, то есть разница в стоимости квартиры сейчас и стоимости квартиры в 2020 году с учетом процентов за два года, в Челябинске составила 822 тысячи рублей. Срок компенсированной переплаты на будущее за счет роста цен составил 5,5 лет. Ипотечная скидка — 24%», — говорится в аналитических материалах.

Эксперты указывают, что переплата по ипотеке в Челябинске за два года оказалась меньше роста цен за тот же период. Иными словами, покупка квартиры в кредит оказалась выгоднее. В качестве предмета покупки рассматривалась квартира на вторичном рынке площадью 54 квадратных метра.

Стоимость квартир в Челябинске за два года выросла на 1,14 млн рублей, а процент, выплаченный по ипотеке за два года, составил 322,7 тыс. рублей. Так, в 2020 году для выплаты 15% первоначального взноса по ипотеке жителю Челябинска требовалось 3,9 средних зарплат, а в 2022 — 5,4. Средний платеж по ипотеке за два года вырос на 67% — 26,9 тысяч рублей в 2022 против 16,1 в 2020. Доля платежа по ипотеке от средней заработной платы в 2020 году составляла 18%, в 2022 году — 28%.