Сорваны торги на строительство ТРК под Челябинском

Участок находится в чистом поле, не подано ни одной заявки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торги по продаже участка под торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в Сосновском районе Челябинской области не состоялись. На продажу был выставлен лот со стартовой ценой 2 миллиона 318 тысяч рублей, но на участие в аукционе не подано они одной заявкиФ.

«Предмет аукциона — находящийся в федеральной собственности земельный участок площадью 4 295 квадратных метров, расположенный по адресу: Челябинская область, Сосновский район, предназначенный для жилищного и иного строительства. Торги были назначены на 12.08.2022 года, но на дату окончания срока подачи заявок — 8 августа, на участие в аукционе ни одной заявки от покупателей не поступило», — говорится в протоколе на сайте «ДОМ.РФ».

Земля находится в 20 км от Челябинска, на выезде из коттеджного поселка Терема. К участку ведет грунтовая дорога, примыкающая к Новоградскому тракту. Предполагаемая площадь застройки — 486 квадратных метров. Комиссия приняла решение об отмене аукциона. Дата следующих торгов по продаже участка пока неизвестна.

Ранее в Сосновском районе под Челябинском на торги была выставлена земля под ТРК. Участок окружен частными домами и пустующими землями. Новый торгово-развлекательный комплекс был должен появиться в жилом комплексе «Новая Прага» на улице Виноградной.

На продажу был выставлен лот со стартовой ценой 2 миллиона 318 тысяч рублей. ДОМ.РФ

Земля находится в 20 км от Челябинска, на выезде из коттеджного поселка Терема. ДОМ.РФ