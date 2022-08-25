Citigroup сворачивает потребительские операции в России

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Банки. Екатеринбург, ситибанк
Citigroup не смог продать свое российское подразделение банку ВТБ Фото:

Один из крупнейших мировых банков Citigroup сворачивает потребительские операции в России. Об этом сообщает журнал The Wall Street Journal.

«Citigroup закроет свой российский потребительский банк после того, как попытки продать подразделение провалились. Ожидается, что банк объявит о решении в четверг. Руководители надеялись продать банк, который имеет филиалы в 10 городах России. Переговоры о продаже велись с ВТБ», — пишет The Wall Street Journal.

Ранее Financial Times сообщало, что Citigroup пытается продать свои российские активы бизнесменам, которые попали под санкции. Решение о продаже было приятно руководством Citigroup после начала специальной операции на Украине.

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Один из крупнейших мировых банков Citigroup сворачивает потребительские операции в России. Об этом сообщает журнал The Wall Street Journal. «Citigroup закроет свой российский потребительский банк после того, как попытки продать подразделение провалились. Ожидается, что банк объявит о решении в четверг. Руководители надеялись продать банк, который имеет филиалы в 10 городах России. Переговоры о продаже велись с ВТБ», — пишет The Wall Street Journal. Ранее Financial Times сообщало, что Citigroup пытается продать свои российские активы бизнесменам, которые попали под санкции. Решение о продаже было приятно руководством Citigroup после начала специальной операции на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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