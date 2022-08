Citigroup сворачивает потребительские операции в России

Citigroup не смог продать свое российское подразделение банку ВТБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из крупнейших мировых банков Citigroup сворачивает потребительские операции в России. Об этом сообщает журнал The Wall Street Journal. «Citigroup закроет свой российский потребительский банк после того, как попытки продать подразделение провалились. Ожидается, что банк объявит о решении в четверг. Руководители надеялись продать банк, который имеет филиалы в 10 городах России. Переговоры о продаже велись с ВТБ», — пишет The Wall Street Journal. Ранее Financial Times сообщало, что Citigroup пытается продать свои российские активы бизнесменам, которые попали под санкции. Решение о продаже было приятно руководством Citigroup после начала специальной операции на Украине.

