FT: Западные банки ищут способ уйти из России

15 мая 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Западные банки пытаются избежать серьезных финансовых потерь из-за ухода с российского рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные банки пытаются продать свои российские активы бизнесменам, которые попали под санкции. Об этом пишет агентство Financial Times. «Западные банки также обсудили с регулирующими органами возможность получения специальных исключений для заключения сделок с лицами и компаниями, находящимися под санкциями. UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами с российскими финансовыми учреждениями. UniCredit получил несколько предложений от российских финансовых учреждений о покупке его местной дочерней компании», — пишет Financial Times. Агентство отмечает, что западные банки пытаются избежать серьезных потерь в связи с уходом с российского рынка. Однако, по данным FT, потери банков составят более 10 млрд долларов. Западные компании стали уходить с российского рынка после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По данным СМИ, европейские банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против РФ. Некоторые западные банки уже продали свои российские активы. Так, французская группа Societe Generale продала свои активы в «Росбанке» бизнесмену Владимиру Потанину. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Западные банки пытаются продать свои российские активы бизнесменам, которые попали под санкции. Об этом пишет агентство Financial Times. «Западные банки также обсудили с регулирующими органами возможность получения специальных исключений для заключения сделок с лицами и компаниями, находящимися под санкциями. UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами с российскими финансовыми учреждениями. UniCredit получил несколько предложений от российских финансовых учреждений о покупке его местной дочерней компании», — пишет Financial Times. Агентство отмечает, что западные банки пытаются избежать серьезных потерь в связи с уходом с российского рынка. Однако, по данным FT, потери банков составят более 10 млрд долларов. Западные компании стали уходить с российского рынка после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По данным СМИ, европейские банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против РФ. Некоторые западные банки уже продали свои российские активы. Так, французская группа Societe Generale продала свои активы в «Росбанке» бизнесмену Владимиру Потанину.