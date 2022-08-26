Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет в Москве

27 августа 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

У самолета перестал работать компрессор (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь по расписанию из Москвы в Минеральные воды 27 августа. Причина — отказ работы компрессора, сообщает telegram-канал Aviaincident. «КВС доложил о прекращении взлета по технической причине, отказа работы компрессора, помощь не запрашивал, освободил ВПП, самостоятельно зарулил на стоянку. Самолет A-321/M. Эксплуатант ОАО АК «Уральские Авиалинии», — говорится в сообщении. Речь идет о рейсе SVR347 сообщением Москва — Минеральные воды. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Но там от комментариев отказались. Ранее агентство писало, что у самолета «Уральских авиалиний» перед взлетом сломался руль.

Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь по расписанию из Москвы в Минеральные воды 27 августа. Причина — отказ работы компрессора, сообщает telegram-канал Aviaincident. «КВС доложил о прекращении взлета по технической причине, отказа работы компрессора, помощь не запрашивал, освободил ВПП, самостоятельно зарулил на стоянку. Самолет A-321/M. Эксплуатант ОАО АК «Уральские Авиалинии», — говорится в сообщении. Речь идет о рейсе SVR347 сообщением Москва — Минеральные воды. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Но там от комментариев отказались. Ранее агентство писало, что у самолета «Уральских авиалиний» перед взлетом сломался руль.