26 августа 2022

Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет в Москве

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
У самолета перестал работать компрессор (архивное фото) Фото:

Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь по расписанию из Москвы в Минеральные воды 27 августа. Причина — отказ работы компрессора, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«КВС доложил о прекращении взлета по технической причине, отказа работы компрессора, помощь не запрашивал, освободил ВПП, самостоятельно зарулил на стоянку. Самолет A-321/M. Эксплуатант ОАО АК «Уральские Авиалинии», — говорится в сообщении.

Речь идет о рейсе SVR347 сообщением Москва — Минеральные воды. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Но там от комментариев отказались. Ранее агентство писало, что у самолета «Уральских авиалиний» перед взлетом сломался руль.

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Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь по расписанию из Москвы в Минеральные воды 27 августа. Причина — отказ работы компрессора, сообщает telegram-канал Aviaincident. «КВС доложил о прекращении взлета по технической причине, отказа работы компрессора, помощь не запрашивал, освободил ВПП, самостоятельно зарулил на стоянку. Самолет A-321/M. Эксплуатант ОАО АК «Уральские Авиалинии», — говорится в сообщении. Речь идет о рейсе SVR347 сообщением Москва — Минеральные воды. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Но там от комментариев отказались. Ранее агентство писало, что у самолета «Уральских авиалиний» перед взлетом сломался руль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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