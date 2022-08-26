Очевидцы предположили, что мужчина занимается йогой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей Снежинска (Челябинская область) напугал незнакомец, который надолго повис вниз головой на турнике во дворе жилого дома. Его заметили на улице Забабахина, 40.

«Уже минут 20 висит головой вниз странный мужчина. То ли уснул, то ли что-то с ним не то. Будьте осторожны!», — предупредил горожан автор фотографии, размещенной в паблике «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под постом местные жители предположили, что мужчина занимается йогой. Со слов одной из горожанок, аналогичный случай был на улице Победы, где неизвестный полчаса простоял вверх ногами посреди клумбы. Другие пользователи соцсети предложили вызвать спортсмену медицинскую помощь.