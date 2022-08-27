Лицей из ХМАО вошел в топ-20 по поступившим в ведущие вузы РФ

28 августа 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Физико-математический лицей Ханты-Мансийска вошел в топ-20 лучших школ УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU Югорский физико-математический лицей-интернат в Ханты-Мансийске вошел в топ-20 школ УрФО по выпускникам, поступившим в ведущие вузы страны. Данные опубликованы на сайте рейтингового агентства RAEX. «Топ-20 школ Уральского федерального округа: Югорский физико-математический лицей-интернат (Ханты-Мансийск)», — сообщается на сайте рейтингового агентства. Лицей занимает седьмую строчку из двадцати. Также физико-математический лицей вошел в общероссийский рейтинг. Из 300 школ России, чьи выпускники поступили в лучшие вузы, лицей занял 101-е место. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО будут модернизировать школы. На базе школ откроют 13 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Югорский физико-математический лицей-интернат в Ханты-Мансийске вошел в топ-20 школ УрФО по выпускникам, поступившим в ведущие вузы страны. Данные опубликованы на сайте рейтингового агентства RAEX. «Топ-20 школ Уральского федерального округа: Югорский физико-математический лицей-интернат (Ханты-Мансийск)», — сообщается на сайте рейтингового агентства. Лицей занимает седьмую строчку из двадцати. Также физико-математический лицей вошел в общероссийский рейтинг. Из 300 школ России, чьи выпускники поступили в лучшие вузы, лицей занял 101-е место. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО будут модернизировать школы. На базе школ откроют 13 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».