27 августа 2022
26 августа 2022

Лицей из ХМАО вошел в топ-20 по поступившим в ведущие вузы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
Физико-математический лицей Ханты-Мансийска вошел в топ-20 лучших школ УрФО Фото:

Югорский физико-математический лицей-интернат в Ханты-Мансийске вошел в топ-20 школ УрФО по выпускникам, поступившим в ведущие вузы страны. Данные опубликованы на сайте рейтингового агентства RAEX.

«Топ-20 школ Уральского федерального округа: Югорский физико-математический лицей-интернат (Ханты-Мансийск)», — сообщается на сайте рейтингового агентства. Лицей занимает седьмую строчку из двадцати.

Также физико-математический лицей вошел в общероссийский рейтинг. Из 300 школ России, чьи выпускники поступили в лучшие вузы, лицей занял 101-е место.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО будут модернизировать школы. На базе школ откроют 13 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Югорский физико-математический лицей-интернат в Ханты-Мансийске вошел в топ-20 школ УрФО по выпускникам, поступившим в ведущие вузы страны. Данные опубликованы на сайте рейтингового агентства RAEX. «Топ-20 школ Уральского федерального округа: Югорский физико-математический лицей-интернат (Ханты-Мансийск)», — сообщается на сайте рейтингового агентства. Лицей занимает седьмую строчку из двадцати. Также физико-математический лицей вошел в общероссийский рейтинг. Из 300 школ России, чьи выпускники поступили в лучшие вузы, лицей занял 101-е место. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО будут модернизировать школы. На базе школ откроют 13 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...