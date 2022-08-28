Пермяки обеспечили безопасность крупнейшему производителю угля

Пермская IT-компания «ВИПАКС» разработала видеосервер для крупнейшей в России сибирской «Распадской угольной компании». Оборудование создано из российских комплектующих и позволяют справляться с большой нагрузкой, передает сайт правительства Пермского края.
«Специалисты ПАО „Распадская угольная компания“ успешно внедрили в свою систему безопасности видеосервер на российских комплектующих „Domination ВЫСОТА“. Он создан прикамской компанией „ВИПАКС“ в кооперации с разработчиком микроэлектроники АО „МЦСТ“», — сообщает сайт.
В видеосервере используется российская материнская плата, 8-ядерный процессор «Эльбрус-8С», операционная система Эльбрус Linux. Комплектующие позволяют одновременно записывать видео с 64 камер наблюдения. Как отметил директор дирекции IT угольной компании Степан Моторин, пермское оборудование было выбрано из-за высокого уровня защиты от атак.
Ранее в России было запрещено закупать иностранную IT-продукцию объектам критической информационной инфраструктуры. Сейчас видеосерверы «Domination Высота» установлены на многих таких объектах.
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