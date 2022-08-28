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Пермяки обеспечили безопасность крупнейшему производителю угля

© Служба новостей «URA.RU»
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Институты УРО РАН. Екатеринбург, провода, электроника, it, сервер, информационные технологии, компьютер
Видеосервер позволяет одновременно записывать видео с 64 камер Фото:

Пермская IT-компания «ВИПАКС» разработала видеосервер для крупнейшей в России сибирской «Распадской угольной компании». Оборудование создано из российских комплектующих и позволяют справляться с большой нагрузкой, передает сайт правительства Пермского края.

«Специалисты ПАО „Распадская угольная компания“ успешно внедрили в свою систему безопасности видеосервер на российских комплектующих „Domination ВЫСОТА“. Он создан прикамской компанией „ВИПАКС“ в кооперации с разработчиком микроэлектроники АО „МЦСТ“», — сообщает сайт.

В видеосервере используется российская материнская плата, 8-ядерный процессор «Эльбрус-8С», операционная система Эльбрус Linux. Комплектующие позволяют одновременно записывать видео с 64 камер наблюдения. Как отметил директор дирекции IT угольной компании Степан Моторин, пермское оборудование было выбрано из-за высокого уровня защиты от атак.

Ранее в России было запрещено закупать иностранную IT-продукцию объектам критической информационной инфраструктуры. Сейчас видеосерверы «Domination Высота» установлены на многих таких объектах.

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Пермская IT-компания «ВИПАКС» разработала видеосервер для крупнейшей в России сибирской «Распадской угольной компании». Оборудование создано из российских комплектующих и позволяют справляться с большой нагрузкой, передает сайт правительства Пермского края. «Специалисты ПАО „Распадская угольная компания“ успешно внедрили в свою систему безопасности видеосервер на российских комплектующих „Domination ВЫСОТА“. Он создан прикамской компанией „ВИПАКС“ в кооперации с разработчиком микроэлектроники АО „МЦСТ“», — сообщает сайт. В видеосервере используется российская материнская плата, 8-ядерный процессор «Эльбрус-8С», операционная система Эльбрус Linux. Комплектующие позволяют одновременно записывать видео с 64 камер наблюдения. Как отметил директор дирекции IT угольной компании Степан Моторин, пермское оборудование было выбрано из-за высокого уровня защиты от атак. Ранее в России было запрещено закупать иностранную IT-продукцию объектам критической информационной инфраструктуры. Сейчас видеосерверы «Domination Высота» установлены на многих таких объектах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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