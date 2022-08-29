29 августа 2022

Под Троицком произошло крупное ДТП с фурой и тремя легковушками. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Несмотря на массовое ДТП, водители не пострадали Фото:

На трассе между Челябинском и Троицком 30 августа произошло крупное ДТП, в котором участвовали сразу четыре автомобиля: три легковушки и одна фура. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по региону, водитель фуры не выдержал безопасное расстояние и протаранил легковушки.

«Водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся в попутном направлении автомобилем Daewoo Nexia, который после столкновения съехал в кювет. После чего фура продолжила движение и совершила столкновение со стоящим далее автомобилем KIA Sportage, который в свою очередь столкнулся с Renault Sandero», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что несмотря на серьезные повреждения автомобилей, водители всех четырех транспортных средств не пострадали. На место ДТП отправлен дополнительный экипаж ДПС для недопущения затора.

Виновником ДТП выступил водитель фуры
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Одна из машин улетела в кювет
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На трассе между Челябинском и Троицком 30 августа произошло крупное ДТП, в котором участвовали сразу четыре автомобиля: три легковушки и одна фура. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по региону, водитель фуры не выдержал безопасное расстояние и протаранил легковушки. «Водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся в попутном направлении автомобилем Daewoo Nexia, который после столкновения съехал в кювет. После чего фура продолжила движение и совершила столкновение со стоящим далее автомобилем KIA Sportage, который в свою очередь столкнулся с Renault Sandero», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что несмотря на серьезные повреждения автомобилей, водители всех четырех транспортных средств не пострадали. На место ДТП отправлен дополнительный экипаж ДПС для недопущения затора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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