Под Троицком произошло крупное ДТП с фурой и тремя легковушками. Фото, видео

30 августа 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Несмотря на массовое ДТП, водители не пострадали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе между Челябинском и Троицком 30 августа произошло крупное ДТП, в котором участвовали сразу четыре автомобиля: три легковушки и одна фура. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по региону, водитель фуры не выдержал безопасное расстояние и протаранил легковушки. «Водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся в попутном направлении автомобилем Daewoo Nexia, который после столкновения съехал в кювет. После чего фура продолжила движение и совершила столкновение со стоящим далее автомобилем KIA Sportage, который в свою очередь столкнулся с Renault Sandero», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что несмотря на серьезные повреждения автомобилей, водители всех четырех транспортных средств не пострадали. На место ДТП отправлен дополнительный экипаж ДПС для недопущения затора. Виновником ДТП выступил водитель фуры Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области Одна из машин улетела в кювет Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области

На трассе между Челябинском и Троицком 30 августа произошло крупное ДТП, в котором участвовали сразу четыре автомобиля: три легковушки и одна фура. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по региону, водитель фуры не выдержал безопасное расстояние и протаранил легковушки. «Водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся в попутном направлении автомобилем Daewoo Nexia, который после столкновения съехал в кювет. После чего фура продолжила движение и совершила столкновение со стоящим далее автомобилем KIA Sportage, который в свою очередь столкнулся с Renault Sandero», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что несмотря на серьезные повреждения автомобилей, водители всех четырех транспортных средств не пострадали. На место ДТП отправлен дополнительный экипаж ДПС для недопущения затора.