В Челябинской области резко упал спрос на самогонные аппараты

В Челябинской области на 40% сократился спрос на оборудование для самогоноварения. Как URA.RU сообщили участники рынка, спад спроса на технику последовал за весенним всплеском интереса.
«Сравниваю показатели продаж с августом 2021 года. По сранению с ними в августе 2022 года аппараты покупатели приобретают на 40% меньше», — рассказал URA.RU технолог компании-производителя Gurman из Миасса Алексей Лаптев.
По словам собеседника, всплеск интереса к оборудованию был в марте: рост тогда составил 25% месяц к месяцу. Однако летом объемы продаж снизились. Потребители стали экономить.
Цена техники весной выросла на 130% на фоне троекратного подорожания нержавеющей стали. Однако после падения цен на металл и снижения стоимости дистилляторов спрос не восстановился.
Тенденцию с падением спроса корреспонденту URA.RU подтвердили также в Миасском заводе бытового оборудования. Несмотря на рост цен на алкоголь в магазинах, покупатели не спешат за техникой для производства самогона в домашних условиях.
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