В челябинском селе при пожаре, спалившем дома, пострадали люди. Видео, фото

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, огонь, лесной пожар, село запасное, сгоревшая электроопора
Огонь повредил четыре дома (фото из архива после пожара в августе 2021 года в соседнем Карталинском районе) Фото:

В Челябинской области в селе Варна, где ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома, пострадал, по предварительным данным, один человек. Об этом сообщает источник URA.RU в муниципалитете. По данным пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области, огнем повреждено четыре дома.

«В 16:48 пожар в Варненском районе Челябинской области локализован. В результате пожара огнем повреждены четыре жилых дома и хозяйственные постройки на общей площади 200 кв. метров и 1,5 гектара сухой растительности», — говорится в сообщеении.

По данным URA.RU, пострадал мужчина 1999 года рождения. Он получил ожоги. Информация о других возможных пострадавших уточняется.

Пожар начался днем 31 августа. Сначала загорелась трава в поле, затем огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые постройки.

Огонь полностью уничтожил постройки
У женщины на глазах сгорел дом
Огонь прошелся по нескольким улицам

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В Челябинской области в селе Варна, где ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома, пострадал, по предварительным данным, один человек. Об этом сообщает источник URA.RU в муниципалитете. По данным пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области, огнем повреждено четыре дома. «В 16:48 пожар в Варненском районе Челябинской области локализован. В результате пожара огнем повреждены четыре жилых дома и хозяйственные постройки на общей площади 200 кв. метров и 1,5 гектара сухой растительности», — говорится в сообщеении. По данным URA.RU, пострадал мужчина 1999 года рождения. Он получил ожоги. Информация о других возможных пострадавших уточняется. Пожар начался днем 31 августа. Сначала загорелась трава в поле, затем огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые постройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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