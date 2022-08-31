Огонь повредил четыре дома (фото из архива после пожара в августе 2021 года в соседнем Карталинском районе) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области в селе Варна, где ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома, пострадал, по предварительным данным, один человек. Об этом сообщает источник URA.RU в муниципалитете. По данным пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области, огнем повреждено четыре дома.

«В 16:48 пожар в Варненском районе Челябинской области локализован. В результате пожара огнем повреждены четыре жилых дома и хозяйственные постройки на общей площади 200 кв. метров и 1,5 гектара сухой растительности», — говорится в сообщеении.

По данным URA.RU, пострадал мужчина 1999 года рождения. Он получил ожоги. Информация о других возможных пострадавших уточняется.

Пожар начался днем 31 августа. Сначала загорелась трава в поле, затем огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые постройки.

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