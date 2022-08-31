Прокуратура выясняет причины пожара в челябинском селе

Ситуация находится на контроле областной прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области выясняет причины и обстоятельства пожара в селе Варна. Как сообщает пресс-служба ведомства, на место ЧП незамедлительно прибыл исполняющий обязанности районного прокурора Егор Свиридов.

«По поручению прокурора Челябинской области Карена Габриеляна и. о. прокурора Варненского района Егором Свиридовым незамедлительно осуществлен выезд на место пожара для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. В настоящее время проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что помимо проверки организована телефонная линия по вопросам правовой помощи. Ситуация находится под контролем.

Ландшафтный пожар возле села перекинулся на жилые строения. В пожаре пострадало два жилых и два не жилых дома. Как сообщает источник URA.RU, в одном из сгоревших домов жила семья с детьми, в другом четверо взрослых, один из которых получил 20% ожогов тела.