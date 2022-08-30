30 августа 2022

Онлайн-эфир мэра из ХМАО провалился из-за технического брака

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с главой Сургутского района Андреем Трубецким. Сургут, трубецкой за компьютером
У главы Сургутского района Андрея Трубецкого во время онлайн-эфира пропала связь Фото:

Онлайн-эфир главы Сургутского района Андрея Трубецкого с жителями муниципалитета, который был посвящен новому учебному году, оказался провален из-за технических проблем. Его трансляция велась в аккаунте чиновника в социальных сетях.

Проблемы со связью во время онлайн-эфира главы Сургутского района начались практически сразу. Он не мог синхронизироваться с модератором в студии, который задавал ему вопросы. А затем картинка с ведущим и вовсе пропала. Трубецкой несколько секунд молчал, а затем начал спрашивать у своих помощников, не стоит ли ему в таком случае вообще прекратить эфир. Затем модератор все-таки появился в онлайн-эфире, но возникли сложности с подключением глав поселков, входящих в Сургутский район. В итоге несколько вопросов чиновник прокомментировать без поддержки из поселковых мэрий так и не смог.

Источник URA.RU в мэрии Сургутского района сообщил, что все проблемы возникли из-за программного обеспечения. «Решили в первый раз провести онлайн-эфир на одной из отечественных платформ и начались проблемы со связью. Теперь предстоит разобраться, как проводить следующие подобные онлайн-встречи», — рассказал инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что во время одного из онлайн-эфиров с жителями Мегиона губернатор Югры Наталья Комарова отчитала главу города Олега Дейнеку. Он во время доклада ей постоянно стучал ручкой по столу.

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Онлайн-эфир главы Сургутского района Андрея Трубецкого с жителями муниципалитета, который был посвящен новому учебному году, оказался провален из-за технических проблем. Его трансляция велась в аккаунте чиновника в социальных сетях. Проблемы со связью во время онлайн-эфира главы Сургутского района начались практически сразу. Он не мог синхронизироваться с модератором в студии, который задавал ему вопросы. А затем картинка с ведущим и вовсе пропала. Трубецкой несколько секунд молчал, а затем начал спрашивать у своих помощников, не стоит ли ему в таком случае вообще прекратить эфир. Затем модератор все-таки появился в онлайн-эфире, но возникли сложности с подключением глав поселков, входящих в Сургутский район. В итоге несколько вопросов чиновник прокомментировать без поддержки из поселковых мэрий так и не смог. Источник URA.RU в мэрии Сургутского района сообщил, что все проблемы возникли из-за программного обеспечения. «Решили в первый раз провести онлайн-эфир на одной из отечественных платформ и начались проблемы со связью. Теперь предстоит разобраться, как проводить следующие подобные онлайн-встречи», — рассказал инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что во время одного из онлайн-эфиров с жителями Мегиона губернатор Югры Наталья Комарова отчитала главу города Олега Дейнеку. Он во время доклада ей постоянно стучал ручкой по столу.
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