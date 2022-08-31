В Златоусте после купания в водоеме дети покрылись волдырями

Жительница Златоуста (Челябинская область) пожаловалась, что после купания в городском водоеме «Тарелка» ее несовершеннолетние дочери покрылись волдырями. В произошедшем мать винит качество воды в городском пруду.
«30 августа отдыхали на нашем пруду „Тарелка“. Девчонки плюхались в водоеме. А вечером они начали жаловаться, что все чешется. Это кошмар какой-то», — написала женщина в группе «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте».
После зуда у детей по всему телу пошли волдыри. Жительница Златоуста просит горожан быть аккуратнее при купании в городском пруду.
«Тарелка» — это небольшой искусственный водоем в районе машзавода Златоуста. Его котлован был вырыт и залит водой в 1960-х годах. В пресс-службе мэрии URA.RU пообещали предоставить комментарий позже.
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