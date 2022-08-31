В Златоусте после купания в водоеме дети покрылись волдырями

01 сентября 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Купание в городской «Тарелке» может быть потенциально-опасным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Златоуста (Челябинская область) пожаловалась, что после купания в городском водоеме «Тарелка» ее несовершеннолетние дочери покрылись волдырями. В произошедшем мать винит качество воды в городском пруду. «30 августа отдыхали на нашем пруду „Тарелка“. Девчонки плюхались в водоеме. А вечером они начали жаловаться, что все чешется. Это кошмар какой-то», — написала женщина в группе «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте». После зуда у детей по всему телу пошли волдыри. Жительница Златоуста просит горожан быть аккуратнее при купании в городском пруду. «Тарелка» — это небольшой искусственный водоем в районе машзавода Златоуста. Его котлован был вырыт и залит водой в 1960-х годах. В пресс-службе мэрии URA.RU пообещали предоставить комментарий позже.

Жительница Златоуста (Челябинская область) пожаловалась, что после купания в городском водоеме «Тарелка» ее несовершеннолетние дочери покрылись волдырями. В произошедшем мать винит качество воды в городском пруду. «30 августа отдыхали на нашем пруду „Тарелка“. Девчонки плюхались в водоеме. А вечером они начали жаловаться, что все чешется. Это кошмар какой-то», — написала женщина в группе «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте». После зуда у детей по всему телу пошли волдыри. Жительница Златоуста просит горожан быть аккуратнее при купании в городском пруду. «Тарелка» — это небольшой искусственный водоем в районе машзавода Златоуста. Его котлован был вырыт и залит водой в 1960-х годах. В пресс-службе мэрии URA.RU пообещали предоставить комментарий позже.