Свердловский СК занялся детсадом, где ребенок получил переломы

Следователи проверяют сообщения СМИ о травмировавшемся мальчике Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Екатеринбургские сотрудники Следственного комитета проверят сообщения о переломе руки пятилетнего мальчика в городском детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«В Чкаловском районе города Екатеринбурга Следственным комитетом проводится проверка сообщения о травмировании ребенка в детском саду», — говорится в сообщении ведомства. Там сообщили, что силовики обратились к родителям ребенка и представителям детского сада.

Следователи проверят, насколько тяжкий вред нанесен ребенку. После этого в ведомстве примут решение, стоит ли наказывать руководителей учреждения.

Инцидент произошел 29 августа. По словам матери пострадавшего, у ребенка обнаружили перелом со смещением кости.