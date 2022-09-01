Свердловский СК занялся детсадом, где ребенок получил переломы

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи проверяют сообщения СМИ о травмировавшемся мальчике Фото:

Екатеринбургские сотрудники Следственного комитета проверят сообщения о переломе руки пятилетнего мальчика в городском детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«В Чкаловском районе города Екатеринбурга Следственным комитетом проводится проверка сообщения о травмировании ребенка в детском саду», — говорится в сообщении ведомства. Там сообщили, что силовики обратились к родителям ребенка и представителям детского сада.

Следователи проверят, насколько тяжкий вред нанесен ребенку. После этого в ведомстве примут решение, стоит ли наказывать руководителей учреждения.

Инцидент произошел 29 августа. По словам матери пострадавшего, у ребенка обнаружили перелом со смещением кости.

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Екатеринбургские сотрудники Следственного комитета проверят сообщения о переломе руки пятилетнего мальчика в городском детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В Чкаловском районе города Екатеринбурга Следственным комитетом проводится проверка сообщения о травмировании ребенка в детском саду», — говорится в сообщении ведомства. Там сообщили, что силовики обратились к родителям ребенка и представителям детского сада. Следователи проверят, насколько тяжкий вред нанесен ребенку. После этого в ведомстве примут решение, стоит ли наказывать руководителей учреждения. Инцидент произошел 29 августа. По словам матери пострадавшего, у ребенка обнаружили перелом со смещением кости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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