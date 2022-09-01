Лавров получил приглашение на заседание Совбеза ООН по Украине

Постпред Франции Ривьер: глава МИД РФ Лавров приглашен на заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября

02 сентября 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Лаврова пригласили на заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заседание Совета Безопасности ООН 22 сентября, которое будет посвящено ситуации вокруг Украины, пройдет на министерском уровне. Глава МИД РФ Сергей Лавров будет приглашен по умолчанию. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер. «Это министерская встреча, так что все министры [иностранных дел] стран — членов Совета Безопасности ООН будут приглашены. Российский министр будет приглашен по умолчанию. Поскольку встреча проводится по Украине, то украинский министр [Дмитрий Кулеба] также будет приглашен», — приводит слова постпреда Франции ТАСС. Ранее ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций в составе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) постели Запорожскую АЭС, которая на протяжении долгого времени подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Перед их приездом диверсанты пытались захватить ЗАЭС. Российские военные их уничтожили. Однако Сотрудники службы безопасности ООН отказались определять ответственных за обстрелы объекта. Жители Энергодар попросили установить мирную зону возле атомной электростанции.

Заседание Совета Безопасности ООН 22 сентября, которое будет посвящено ситуации вокруг Украины, пройдет на министерском уровне. Глава МИД РФ Сергей Лавров будет приглашен по умолчанию. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер. «Это министерская встреча, так что все министры [иностранных дел] стран — членов Совета Безопасности ООН будут приглашены. Российский министр будет приглашен по умолчанию. Поскольку встреча проводится по Украине, то украинский министр [Дмитрий Кулеба] также будет приглашен», — приводит слова постпреда Франции ТАСС. Ранее ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций в составе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) постели Запорожскую АЭС, которая на протяжении долгого времени подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Перед их приездом диверсанты пытались захватить ЗАЭС. Российские военные их уничтожили. Однако Сотрудники службы безопасности ООН отказались определять ответственных за обстрелы объекта. Жители Энергодар попросили установить мирную зону возле атомной электростанции.