02 сентября 2022

В Екатеринбурге сбили 8-летнего ребенка. Фото

В Екатеринбурге в Базовом переулке сбили 8-летнего мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В результате аварии у ребенка перелом бедра Фото:

Во дворе дома в Базовом переулке в Екатеринбурге сбили 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с переломом правого бедра. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель автомобиля „Ниссан Жук“, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на пешехода, который выбежал на проезжую часть. В результате ДТП пострадал 8-летний мальчик, с переломом правого бедра он доставлен в больницу», — сообщил представитель ведомства.

По словам матери ребенка, мальчик гулял с друзьями во дворе и выбежал на дорогу. Полицейские установили, что водителем иномарки оказался 42-летний мужчина, имеющий стаж вождения четыре года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге девятилетний мальчик выбежал на дорогу за укатившимся мячом и попал под машину. В результате аварии ребенка госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом груди, ссадинами и гематомой головы, туловища, рук и ног.

Фото:

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Во дворе дома в Базовом переулке в Екатеринбурге сбили 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с переломом правого бедра. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель автомобиля „Ниссан Жук“, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на пешехода, который выбежал на проезжую часть. В результате ДТП пострадал 8-летний мальчик, с переломом правого бедра он доставлен в больницу», — сообщил представитель ведомства. По словам матери ребенка, мальчик гулял с друзьями во дворе и выбежал на дорогу. Полицейские установили, что водителем иномарки оказался 42-летний мужчина, имеющий стаж вождения четыре года. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге девятилетний мальчик выбежал на дорогу за укатившимся мячом и попал под машину. В результате аварии ребенка госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом груди, ссадинами и гематомой головы, туловища, рук и ног.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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