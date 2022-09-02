В Екатеринбурге в Базовом переулке сбили 8-летнего мальчика

В результате аварии у ребенка перелом бедра Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во дворе дома в Базовом переулке в Екатеринбурге сбили 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с переломом правого бедра. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель автомобиля „Ниссан Жук“, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на пешехода, который выбежал на проезжую часть. В результате ДТП пострадал 8-летний мальчик, с переломом правого бедра он доставлен в больницу», — сообщил представитель ведомства.

По словам матери ребенка, мальчик гулял с друзьями во дворе и выбежал на дорогу. Полицейские установили, что водителем иномарки оказался 42-летний мужчина, имеющий стаж вождения четыре года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге девятилетний мальчик выбежал на дорогу за укатившимся мячом и попал под машину. В результате аварии ребенка госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом груди, ссадинами и гематомой головы, туловища, рук и ног.