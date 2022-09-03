На трассе М-5 под Челябинском молодой водитель врезался в фуру. Фото

В Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 ВАЗ врезался в фуру

04 сентября 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото: Илья Московец © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 18-летний водитель за рулем ВАЗ-2110 врезался в идущий впереди большегрузный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «4 сентября в 18:00 на 1867 км дороги М-5 Москва-Челябинск 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и врезался в ехавший попутно автомобиль DAF c полуприцепом. Водитель и 16-летний пассажир легкового автомобиля госпитализированы», — рассказали в пресс-службе. 36-летний водитель большегруза не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. Машина превратилась в груду металла УГИБДД по Челябинской области ВАЗ врезался во впереди идущий автомобиль УГИБДД по Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 18-летний водитель за рулем ВАЗ-2110 врезался в идущий впереди большегрузный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «4 сентября в 18:00 на 1867 км дороги М-5 Москва-Челябинск 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и врезался в ехавший попутно автомобиль DAF c полуприцепом. Водитель и 16-летний пассажир легкового автомобиля госпитализированы», — рассказали в пресс-службе. 36-летний водитель большегруза не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.