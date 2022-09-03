03 сентября 2022
02 сентября 2022

На трассе М-5 под Челябинском молодой водитель врезался в фуру. Фото

В Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 ВАЗ врезался в фуру
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото:

В Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 18-летний водитель за рулем ВАЗ-2110 врезался в идущий впереди большегрузный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«4 сентября в 18:00 на 1867 км дороги М-5 Москва-Челябинск 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и врезался в ехавший попутно автомобиль DAF c полуприцепом. Водитель и 16-летний пассажир легкового автомобиля госпитализированы», — рассказали в пресс-службе.

36-летний водитель большегруза не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Машина превратилась в груду металла
ВАЗ врезался во впереди идущий автомобиль

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В Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 18-летний водитель за рулем ВАЗ-2110 врезался в идущий впереди большегрузный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «4 сентября в 18:00 на 1867 км дороги М-5 Москва-Челябинск 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и врезался в ехавший попутно автомобиль DAF c полуприцепом. Водитель и 16-летний пассажир легкового автомобиля госпитализированы», — рассказали в пресс-службе. 36-летний водитель большегруза не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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