Силовикам не дали спасти директора школы, обманувшего власти Екатеринбурга

Свердловские силовики не смогли добиться прекращения дела о мошенничестве директора ДЮСШ

Следователи просили избавить директора школы от уголовного преследования Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следователи Екатеринбурга не смогли прекратить уголовное дело директора ДЮСШ по тхэквондо, которого подозревают в мошенничестве — предположительно, он не перечислил более 800 тысяч рублей в городской бюджет. Соответствующее решение принял Свердловский областной суд.

«Судебный акт [о возвращении дела в СК] оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Следователи просили суд прекратить уголовное дело мужчины и назначить ему символический штраф, но им отказали, посчитав, что преступление, в котором обвиняется директор, слишком серьезное.

Согласно постановлению суда (есть в распоряжении URA.RU), директор около полутора лет не перечислял деньги администрации Екатеринбурга, чем, по версии следствия, причинил ущерб около 870 тысяч рублей. Несмотря на то, что он после возбуждения уголовного дела вернул средства и несколько раз извинился, мужчине не стали назначать судебный штраф — то есть выплату символической суммы, после которой уголовное преследование будет прекращено. На такой мере настаивал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району СУ Следственного комитета РФ.

За несколько лет до предполагаемого преступления директор был награжден благодарственным письмом заксобрания Свердловской области. Соответствующее поздравление опубликовано на официальном сайте школы.