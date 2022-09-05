Свердловские власти предложили студентам без общежития ездить на учебу за 40 км

Власти Свердловской области предложили студентам техникума "Рифей" ездить на учебу за 40 км

28 студентов «Рифея» ждут расселения в общежития Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Студентам Уральского техникума «Рифей», которых не заселили в общежитие из-за ремонта, предложили ездить на учебу за 40 км. В департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП) URA.RU пояснили, что вопрос с расселением студентов решается.

«В настоящий момент решается вопрос о расселении в общежитиях на базе других образовательных организаций оставшихся 28 студентов. Отметим, что они проживают в населенных пунктах не далее 40 км от Екатеринбурга с налаженным транспортным сообщением», — сказано в сообщении.

Также в ДИПе отметили, что на текущий момент во второй корпус заселены 135 студентов. Из них 85 человек — первокурсники, которые заявились на предоставление общежития. Еще 50 человек — студенты других курсов, проживающие в отдаленных территориях и нуждающиеся в жилье.

Ранее агентство писало, что ученики техникума «Рифей» остались на улице — общежитие закрыли на ремонт прямо перед новым учебным годом. Студенты попросили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вмешаться в ситуацию.