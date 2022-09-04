Свердловские студенты остались без общежития 1 сентября и просят Куйвашева о помощи

Студенты техникума "Рифей" в Екатеринбурге обратились к Куйвашеву, потому что их не заселяют в общежитие

05 сентября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Студенты техникума «Рифей» просят Евгения Куйвашева вмешаться в проблему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты Уральского техникума «Рифей» остались на улице — общежитие закрыли на ремонт прямо перед новым учебным годом. Ученики «Рифея» просят губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева помочь в решении проблемы, иначе молодым людям будет просто негде жить. Речь идет об общежитии №1 в Екатеринбурге. О ситуации URA.RU рассказали студенты учебного заведения. «Техникум „Рифей“ закрыл общагу на ремонт, оставив нас, студентов, без проживания. И главное, за несколько дней до начала учебного года. Нет, я, конечно, понимаю, что в общежитии нужен ремонт, но три-то летних месяца руководство чем занималось? Евгений Владимирович, помогите нам, студентам Уральского техникума „Рифей“ в такой трудной ситуации. Нам сложно будет и учебу оплачивать, и снимать жилье с нынешним ростом цен. А еще нужны деньги на питание и проезд», — сетуют студенты. На сайте «Рифея» администрация техникума предупреждает, что общежитие №1 будет закрыто, но никаких альтернативных вариантов проживания студентов не предлагается. «Уважаемые студенты, администрация ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» сообщает, что в связи с закрытием общежития № 1 (4, 5 этажи) на ремонт, заселение обучающихся в 2022-2023 учебном году на 4 этаж общежития № 1 производиться не будет», — сказано в сообщении. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору техникума «Рифей» Марине Бруевой. Руководитель учебного заведения отметила, что 21 июня было проведено собрание. «До студентов мы довели информацию о том, что в случае выделения средств на ремонт общежитие будет закрыто», — резюмировала она. Также запрос был направлен в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что студенты Уральского федерального университета оказались в шоке после того как увидели состояние общежитий. Помимо бегающих тараканов и клопов в комнатах стоял неприятный запах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студенты Уральского техникума «Рифей» остались на улице — общежитие закрыли на ремонт прямо перед новым учебным годом. Ученики «Рифея» просят губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева помочь в решении проблемы, иначе молодым людям будет просто негде жить. Речь идет об общежитии №1 в Екатеринбурге. О ситуации URA.RU рассказали студенты учебного заведения. «Техникум „Рифей“ закрыл общагу на ремонт, оставив нас, студентов, без проживания. И главное, за несколько дней до начала учебного года. Нет, я, конечно, понимаю, что в общежитии нужен ремонт, но три-то летних месяца руководство чем занималось? Евгений Владимирович, помогите нам, студентам Уральского техникума „Рифей“ в такой трудной ситуации. Нам сложно будет и учебу оплачивать, и снимать жилье с нынешним ростом цен. А еще нужны деньги на питание и проезд», — сетуют студенты. На сайте «Рифея» администрация техникума предупреждает, что общежитие №1 будет закрыто, но никаких альтернативных вариантов проживания студентов не предлагается. «Уважаемые студенты, администрация ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» сообщает, что в связи с закрытием общежития № 1 (4, 5 этажи) на ремонт, заселение обучающихся в 2022-2023 учебном году на 4 этаж общежития № 1 производиться не будет», — сказано в сообщении. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору техникума «Рифей» Марине Бруевой. Руководитель учебного заведения отметила, что 21 июня было проведено собрание. «До студентов мы довели информацию о том, что в случае выделения средств на ремонт общежитие будет закрыто», — резюмировала она. Также запрос был направлен в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что студенты Уральского федерального университета оказались в шоке после того как увидели состояние общежитий. Помимо бегающих тараканов и клопов в комнатах стоял неприятный запах.