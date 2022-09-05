Пермская «дочка» Лукойла получила миллиардную прибыль

Нефтедобывающее предприятие «Пермтотинефть» (г. Оса, Пермский край) улучшило финансовые показатели. В 2021 году компания, принадлежащая ООО «Лукойл-Пермь», более чем вдвое увеличила чистую прибыль. Она, по данным бухгалтерской отчетности, размещенной в сервисе СБИС, составила более миллиарда рублей.
«ООО „Пермтотинефть“, выручка в 2021 году — 6 млрд рублей. Чистая прибыль — 1,1 млрд рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составила 3,2 млрд рублей, чистая прибыль — 465,2 млн рублей.
ООО «Пермтотинефть» занимается добычей нефти и попутного нефтяного газа на территории Пермского края, активно разрабатывая Гарюшкинское и Туркинское месторождения. По данным СБИС, совладельцами компании являются ООО «Лукойл — Пермь» и АО «Тотиса Холдингс» из Испании.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермская «дочка» Лукойла незаконно завышала цены на бензин. Дело в отношении ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» было возбуждено и рассматривалось региональным УФАС.
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