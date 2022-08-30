Пермская «дочка» Лукойла незаконно завышала цены на бензин

31 августа 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Цены на бензин на автозаправках были необоснованно завышены Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермское УФАС РФ завершило рассмотрение дела, возбужденного в отношении ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Антимонопольным ведомством установлено, что компания необоснованно завышала цены на бензин на своих автозаправочных станциях. За нарушение будет выписан штраф. «В ходе рассмотрения дел подтвердились факты, что расходы, которые необходимы для розничной реализации бензинов АИ-92 и АИ-95, снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости на АЗС отсутствовали», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В антимонопольном ведомстве добавили, что действия «Лукойл-Уралнефтепродукт» ущемляют интересы и права потребителей Пермского края. Компании выдано предписание об устранении нарушений, также в соответствии с КоАП РФ будет назначен штраф. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Пермского УФАС, его сумма будет определена позднее. Дело в отношении «Лукойл-Уралнефтепродукт» было возбуждено в феврале 2022 года. Тогда компанию заподозрили в нарушении закона о защите конкуренции. Выяснилось, что за последний квартал 2021 года в Пермском крае цены на автомобильные бензины на АЗС компании марки АИ-92 и АИ-95 выросли в среднем на 2,5 рубля за литр.

Пермское УФАС РФ завершило рассмотрение дела, возбужденного в отношении ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Антимонопольным ведомством установлено, что компания необоснованно завышала цены на бензин на своих автозаправочных станциях. За нарушение будет выписан штраф. «В ходе рассмотрения дел подтвердились факты, что расходы, которые необходимы для розничной реализации бензинов АИ-92 и АИ-95, снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости на АЗС отсутствовали», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В антимонопольном ведомстве добавили, что действия «Лукойл-Уралнефтепродукт» ущемляют интересы и права потребителей Пермского края. Компании выдано предписание об устранении нарушений, также в соответствии с КоАП РФ будет назначен штраф. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Пермского УФАС, его сумма будет определена позднее. Дело в отношении «Лукойл-Уралнефтепродукт» было возбуждено в феврале 2022 года. Тогда компанию заподозрили в нарушении закона о защите конкуренции. Выяснилось, что за последний квартал 2021 года в Пермском крае цены на автомобильные бензины на АЗС компании марки АИ-92 и АИ-95 выросли в среднем на 2,5 рубля за литр.