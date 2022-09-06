В Свердловской области поезд сошел с рельсов

Под Серовом (Свердловская область) локомотив поезда сошел с рельсов, после чего на место выехали силовики. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«7 сентября на станции Серов-Сортировочный при маневровых работах произошел сход локомотива ТЭМ2 № 6076 без опрокидывания», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что в происшествии никто не пострадал, а поезд оперативно вернули на пути.
В ведомстве опубликовали фотографии сошедшего локомотива. На станцию выехал серовский транспортный прокурор и начал проверку инцидента. В ведомстве оценят, насколько качественно обеспечивается безопасность движения на участке железной дороги.
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Под Серовом (Свердловская область) локомотив поезда сошел с рельсов, после чего на место выехали силовики. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «7 сентября на станции Серов-Сортировочный при маневровых работах произошел сход локомотива ТЭМ2 № 6076 без опрокидывания», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что в происшествии никто не пострадал, а поезд оперативно вернули на пути. В ведомстве опубликовали фотографии сошедшего локомотива. На станцию выехал серовский транспортный прокурор и начал проверку инцидента. В ведомстве оценят, насколько качественно обеспечивается безопасность движения на участке железной дороги.