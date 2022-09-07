Свердловчане рассказали о здоровье девочки, изрезанной ножом в Истоке

Свердловская девочка, изрезанная ножом в Истоке, идет на поправку
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Подросток напал на девочку с ножом 3 сентября Фото:

Девочка, которую 11 раз ударил ножом подросток в свердловском поселке Исток, готовится к выписке после выхода из комы. Об этом рассказал отец девочки.

«Все раны зашили, кровь нормальная, анализы хорошие», — цитирует портал Е1 свердловчанина. Он уточнил, что врачи могут в ближайшее время позволить ей выписаться из больницы. Одноклассники девочки пожелали ей окончательного выздоровления и записали видеообращение.

URA.RU обратилось к представителю свердловского управления Следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.

Подросток, напавший на нее с ножом 3 сентября, пойман силовиками и отправлен под стражу до 11 ноября. Девочка была госпитализирована с серьезными травмами, из-за которых впала в кому. По версии матери подростка, он сталкивался с буллингом со стороны одноклассников.

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Девочка, которую 11 раз ударил ножом подросток в свердловском поселке Исток, готовится к выписке после выхода из комы. Об этом рассказал отец девочки. «Все раны зашили, кровь нормальная, анализы хорошие», — цитирует портал Е1 свердловчанина. Он уточнил, что врачи могут в ближайшее время позволить ей выписаться из больницы. Одноклассники девочки пожелали ей окончательного выздоровления и записали видеообращение. URA.RU обратилось к представителю свердловского управления Следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил. Подросток, напавший на нее с ножом 3 сентября, пойман силовиками и отправлен под стражу до 11 ноября. Девочка была госпитализирована с серьезными травмами, из-за которых впала в кому. По версии матери подростка, он сталкивался с буллингом со стороны одноклассников.
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