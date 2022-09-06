Подростка, изрезавшего девочку под Екатеринбургом, привезли на место преступления

Подростка, напавшего на девочку в поселке под Екатеринбургом, привезли на следственный эксперимент

15-летний парень проходит следственный эксперимент Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Подростка, напавшего с ножом на девочку в поселке Исток (Свердловская область), привезли на место преступления. 15-летний парень проходит следственный эксперимент.

«Он должен будет показать, как напал. Меня не приглашали на следственный эксперимент. Силовики вообще туда сейчас никого не допускают», — цитирует слова отца пострадавшей девочки Е1.

Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать ход следствия.

Ранее URA.RU сообщало, что 15-летний подросток с кухонным ножом напал на сверстницу в поселке Исток (Екатеринбург). С множественными колото-резаными ранениями головы и шеи школьница попала в реанимацию. Дело о нападении на девочку взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Отец пострадавшей заявил, что девочка не была знакома с преступником.