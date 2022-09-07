Российским губернаторам разработали правила поведения в соцсетях

Губернаторам посоветовали публиковать больше фото в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» разработал правила работы губернаторов в соцсетях. Эту тему обсуждали на сессии «Школа молодого» губернатора на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Теперь чиновникам в общении с россиянами нужно использовать „живой язык“, регулярно публиковать контент, желательно с фото и видео и „приземлять“ политику на свою аудиторию. Это „Диалог“ обсуждал на сессии „Школа молодого губернатора“ на площадке ВЭФ», — сообщили в пресс-службе «Диалога».

«Губернаторы новой волны — это прежде всего цифровые губернаторы. На сегодня 83 главы регионов ведут свои аккаунты в социальных сетях. Именно интернет-активность, открытость власти напрямую перетекает в рейтинг доверия», — заявил первый заместитель генерального директора «Диалога» Ленар Файзутдинов.

В «Диалоге» привели в пример соцсети губернатора Хабаровскогой края Михаила Дегтярева. Он активно ведет аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также канал в мессенджере Telegram. Глава региона регулярно проводит прямые эфиры, отвечает на вопросы, делится историями подписчиков.

Также в «Диалоге» отметили, что для губернатора важно оперативно реагировать на обратную связь. После проведения аналитики по теме лекарственного обеспечения губернатор Курской области Роман Старовойт поручил доработать схему процесса предоставления лекарств и выделить на их обеспечение дополнительное финансирование. После этого количество обращений по теме уменьшилось на 95%, сообщили в «Диалоге».

С 1 декабря представители органов власти будут обязаны вести официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Аккаунт может быть создан в любой соцсети из списка, который определен правительством, сообщает «Царьград».