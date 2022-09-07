На улицах Екатеринбурга начали искать контрактников. Фото

Екатеринбуржцы заметили объявления о поиске солдат для службы по контракту
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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
Екатеринбуржцев приглашают на службу по контракту Фото:

На электронных табло автобусных остановок Екатеринбурга разместили баннеры, рекламирующие военную службу по контракту. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Сразу на нескольких остановках общественного транспорта появилась реклама службы по контракту „Мое дело“», — сообщил корреспондент. Баннеры размещены на электронных табло выше окна навигации по городу.

Людей старше 18 лет приглашают заключить контракт на службу в армии. На баннере приводятся телефоны, а также ссылка на соответствующий раздел сайта Минобороны РФ.

URA.RU направило запрос представителю военного ведомства. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее официальное приглашение на военную службу размещали на сайтах администраций свердловских городов. В частности, соответствующая реклама публиковалась на портале администрации Нижнего Тагила.

Фото:

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На электронных табло автобусных остановок Екатеринбурга разместили баннеры, рекламирующие военную службу по контракту. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Сразу на нескольких остановках общественного транспорта появилась реклама службы по контракту „Мое дело“», — сообщил корреспондент. Баннеры размещены на электронных табло выше окна навигации по городу. Людей старше 18 лет приглашают заключить контракт на службу в армии. На баннере приводятся телефоны, а также ссылка на соответствующий раздел сайта Минобороны РФ. URA.RU направило запрос представителю военного ведомства. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее официальное приглашение на военную службу размещали на сайтах администраций свердловских городов. В частности, соответствующая реклама публиковалась на портале администрации Нижнего Тагила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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