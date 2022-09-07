После встреч с губернаторами челябинский шоумен Стас Ярушин бросил пить

В гастролях Ярушину часто приходилось выпивать с представителями региональной власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский шоумен Стас Ярушин бросил пить после многочисленных встреч с мэрами и губернаторами. После подобных гастролей по регионам у звезды «Универа» начались проблемы со здоровьем. Об этом Ярушин рассказал в интервью федеральному изданию.

«В КВН мы пили все, что горит. На гастролях были встречи с администрацией города или губернатором. Им-то прикольно выпить с кавээнщиками. А для нас это седьмой день гастролей и лицо опухает. Когда мне исполнилось 35 лет, организм стал плохо реагировать на алкоголь, возникало жуткое похмелье», — приводит слова Ярушина издание «АиФ».

Ярушин отметил, что пять лет назад в январе он проснулся после очередных посиделок с сильной головной болью. И понял, что плохо закончит, если продолжит выпивать.

«Я понял, что больше никогда в жизни не буду пить. Первые полгода было тяжеловато. А потом как рукой сняло. Алкоголь мне заменяют четыре „С“: секс, спа, спорт и сон», — рассказал шоумэн.

Артист признался, что сегодня его самое большое увлечение, это его музыкальное шоу «МузLoft», которое он придумал полтора года назад. Ярушин уже записал три альбома и теперь пытается через «МузLoft» донести до слушателя свою музыку.