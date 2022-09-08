Bloomberg: лидеры НАТО и G7 соберутся, чтобы решить судьбу Украины

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Лидеры НАТО и Большой семерки обсудят судьбу Украины в конфликте с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками по следующим шагам в поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этой ситуацией.

Действующий президент США проведет видеоконференцию с лидерами стран «Большой семерки», а также лидерами НАТО и ЕС. Об этом Bloomberg сообщили люди, желающие сохранить анонимность перед обсуждением. Байден охотно стремится сохранить единство в поддержке Украины.

Ранее URA.RU сообщало, что президент США Джо Байден запрашивает у Конгресса новый пакет помощи Украине на 11,7 миллиардов долларов. Об этом пишет американский телеканал Fox News.

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Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками по следующим шагам в поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этой ситуацией. Действующий президент США проведет видеоконференцию с лидерами стран «Большой семерки», а также лидерами НАТО и ЕС. Об этом Bloomberg сообщили люди, желающие сохранить анонимность перед обсуждением. Байден охотно стремится сохранить единство в поддержке Украины. Ранее URA.RU сообщало, что президент США Джо Байден запрашивает у Конгресса новый пакет помощи Украине на 11,7 миллиардов долларов. Об этом пишет американский телеканал Fox News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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