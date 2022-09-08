Bloomberg: лидеры НАТО и G7 соберутся, чтобы решить судьбу Украины

08 сентября 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Лидеры НАТО и Большой семерки обсудят судьбу Украины в конфликте с Россией Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками по следующим шагам в поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этой ситуацией. Действующий президент США проведет видеоконференцию с лидерами стран «Большой семерки», а также лидерами НАТО и ЕС. Об этом Bloomberg сообщили люди, желающие сохранить анонимность перед обсуждением. Байден охотно стремится сохранить единство в поддержке Украины. Ранее URA.RU сообщало, что президент США Джо Байден запрашивает у Конгресса новый пакет помощи Украине на 11,7 миллиардов долларов. Об этом пишет американский телеканал Fox News.

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками по следующим шагам в поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этой ситуацией. Действующий президент США проведет видеоконференцию с лидерами стран «Большой семерки», а также лидерами НАТО и ЕС. Об этом Bloomberg сообщили люди, желающие сохранить анонимность перед обсуждением. Байден охотно стремится сохранить единство в поддержке Украины. Ранее URA.RU сообщало, что президент США Джо Байден запрашивает у Конгресса новый пакет помощи Украине на 11,7 миллиардов долларов. Об этом пишет американский телеканал Fox News.