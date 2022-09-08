«Газпромбанк» даст «Уралмашзаводу» в кредит 7,3 млрд рублей

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Трамвайный цех Уралтрансмаша и губернатор Куйвашев. Екатеринбург, уралтрансмаш, рабочий
«Уралтрансмаш» получит возможность взять в кредит 7,3 млрд рублей Фото:

«Газпромбанк» откроет предприятию «Уралмашзавод» кредитную линию на 7,3 млрд рублей. Информация об этом появилась в сообщении предприятия на сервере раскрытия информации.

«Вид и предмет существенной сделки: кредитное соглашение об открытии кредитной линии […] Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: „Газпромбанк“ (кредитор) и ПАО „Уральский завод тяжелого машиностроения“ (заемщик) […] Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 7,3 млрд рублей, 17,14%», — приводит ТАСС слова документа.

Деньги пойдут на изготовление дробильно-размольного комплекса, который пригодится в рамках нового проекта предприятия по освоению Волковского месторождения, пояснили представители «Уралмашзавода».

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«Газпромбанк» откроет предприятию «Уралмашзавод» кредитную линию на 7,3 млрд рублей. Информация об этом появилась в сообщении предприятия на сервере раскрытия информации. «Вид и предмет существенной сделки: кредитное соглашение об открытии кредитной линии […] Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: „Газпромбанк“ (кредитор) и ПАО „Уральский завод тяжелого машиностроения“ (заемщик) […] Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 7,3 млрд рублей, 17,14%», — приводит ТАСС слова документа. Деньги пойдут на изготовление дробильно-размольного комплекса, который пригодится в рамках нового проекта предприятия по освоению Волковского месторождения, пояснили представители «Уралмашзавода».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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