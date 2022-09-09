«Нафтогаз» подал иск против «Газпрома»

09 сентября 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

«Нафтогаз» подал просьбу об арбитраже Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Украинская компания «Нафтогаз» подала просьбу об арбитраже в Международный арбитражный суд при международной торговой палате в Париже в отношении ПАО «Газпром». Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза». «Нафтогаз» требует от «Газпрома» средства за услугу по транспортировке газа по территории Украины. Компания считает, что услуги должны быть оплачены «Газпромом» вовремя и в полном объеме. «Нафтогаз также оценивает возможность заявления дополнительных требований», — заявил председатель правления компании Юрий Витренко. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства газа из транзитных трубопроводов. При этом украинские власти не должны отказываться от транзитных обязательств перед своими партнерами, считает депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Украинская компания «Нафтогаз» подала просьбу об арбитраже в Международный арбитражный суд при международной торговой палате в Париже в отношении ПАО «Газпром». Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза». «Нафтогаз» требует от «Газпрома» средства за услугу по транспортировке газа по территории Украины. Компания считает, что услуги должны быть оплачены «Газпромом» вовремя и в полном объеме. «Нафтогаз также оценивает возможность заявления дополнительных требований», — заявил председатель правления компании Юрий Витренко. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства газа из транзитных трубопроводов. При этом украинские власти не должны отказываться от транзитных обязательств перед своими партнерами, считает депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.