Свердловчане жалуются, что остаются без электричества после дождя

Жители Серова остаются без света и воды каждый раз, когда наступает непогода

10 сентября 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Серовчане жалуются, что при сильном ветре или дожде, в домах на несколько часов выключается электричество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Саамского (Серов, Свердловская область) жалуются, что с каждым наступлением дождя, в их микрорайоне отключается электроэнергия. В соцсетях граждане пишут, что вынуждены сидеть без света несколько часов. «Почему в Саамском каждый раз, когда идет дождь, мы остаемся без света на несколько часов? Почему не обратят на это внимание? Продукты в холодильниках портятся, у всех подключена бытовая техника и такое резкое отключение также влияет на ее работу. Почему не устраняются неполадки сразу? В микрорайоне много детей и пенсионеров», — приводит слова жительницы сообщество «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, в комментариях, жители других районов Серова пишут о точно такой же проблеме. Люди отмечают, что электричество выключают не только из-за дождя, но и ветра. «Сортировка последнее время часто без света. Вроде и дождя-то не было, только ветер», — пишет София. «В Советском такая же проблема», — согласилась Екатерина. «Горка до сих пор без света. На столбах лампы горят, а в домах тихо», — пишет Константин. А пользователь Екатерина написала, что ночью 9 сентября выключение электроэнергии происходило несколько раз. «Да задрали уже! Сегодня за ночь только три раза выключали. Постоянно чуть ветер дует, чуть дождик капнет, так сразу отключают свет», — выразила недовольство девушка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Серовского городского округа с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало о схожей проблеме жителей Монетного. Они были вынуждены сидеть без света и воды из-за ударившей в дерево молнии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Саамского (Серов, Свердловская область) жалуются, что с каждым наступлением дождя, в их микрорайоне отключается электроэнергия. В соцсетях граждане пишут, что вынуждены сидеть без света несколько часов. «Почему в Саамском каждый раз, когда идет дождь, мы остаемся без света на несколько часов? Почему не обратят на это внимание? Продукты в холодильниках портятся, у всех подключена бытовая техника и такое резкое отключение также влияет на ее работу. Почему не устраняются неполадки сразу? В микрорайоне много детей и пенсионеров», — приводит слова жительницы сообщество «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, в комментариях, жители других районов Серова пишут о точно такой же проблеме. Люди отмечают, что электричество выключают не только из-за дождя, но и ветра. «Сортировка последнее время часто без света. Вроде и дождя-то не было, только ветер», — пишет София. «В Советском такая же проблема», — согласилась Екатерина. «Горка до сих пор без света. На столбах лампы горят, а в домах тихо», — пишет Константин. А пользователь Екатерина написала, что ночью 9 сентября выключение электроэнергии происходило несколько раз. «Да задрали уже! Сегодня за ночь только три раза выключали. Постоянно чуть ветер дует, чуть дождик капнет, так сразу отключают свет», — выразила недовольство девушка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Серовского городского округа с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало о схожей проблеме жителей Монетного. Они были вынуждены сидеть без света и воды из-за ударившей в дерево молнии.